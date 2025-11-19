ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оранжев и жълт код са обявени за почти цяла България
Оранжев код за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.
Здравният министър: Болницата в Сопот няма да бъде закривана
22:34 / 18.11.2025
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:32 / 18.11.2025
Тежък инцидент в София
19:29 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:26 / 18.11.2025
Възстановява се движението на МПС над 3,5 тона по пътя Михалково ...
17:27 / 18.11.2025
Спецов: Производственият процес няма да бъде нарушен
16:59 / 18.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
