|Ограничения и ремонти по магистралите
Ограничения за тежкотоварни автомобили
Въвежда се временна забрана за движение на МПС над 12 тона по автомагистралите "Тракия“, "Струма“ и "Хемус“ в участъка от София до пътен възел "Дерманци“:
30 декември 2025 г. – от 14:00 до 20:00 ч. в посока Бургас, Благоевград и Варна;
4 януари 2026 г. – от 12:00 до 20:00 ч. в посока София.
Забраната не важи за пътна помощ, обществен превоз на пътници, превоз на опасни товари, живи животни, бързоразвалящи се храни и товари на температурен режим, както и за екарисажни камиони (с изключения според конкретната магистрала).
Състояние на автомагистралите
По АМ "Тракия“, АМ "Хемус“, АМ "Струма“ и АМ "Марица“ има редица участъци с ремонтни дейности, стеснения на ленти, ограничена скорост и временна организация на движението, като в повечето зони е въведено движение с повишено внимание.
По АМ "Черно море“ и АМ "Европа“ към момента няма въведени ограничения.
Планински проходи
Затворени за всички МПС остават Върбишкият и Златишкият проход.
С ограничения за тежкотоварни автомобили са още Троянският, Котленският, Айтоският, Петрохан, Вратник, Дюлински, Пампорово, Твърдишки и Шипка, като допустимата маса варира между 3,5 и 20 тона в зависимост от прохода.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, съобразена скорост и да следят актуалната пътна обстановка.
