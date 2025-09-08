ИЗПРАТИ НОВИНА
Очевидци от Асеновград, след като кола се заби в жилищна сграда: Все едно имаше земетресение, гледката беше ужасна
Автор: Цвети Христова 22:52
© БНТ
По-рано днес ви съобщихме, че снощи към 01.36 жителите на кооперация, намираща се на кръстовището на светофара на сладкарница "Нико" на входа на Асеновград са били събудени от страшен удар след страховита каскада. След силен удар между два автомобила, единият се е забил в жилищна кооперация и е разбил входната врата.

По чудо няма пострадали. Инцидентът е станал само месец след друг инцидент, при който загина един човек.

Часове по-късно Кирил Стоянов прави сметка колко ще струва ремонтът на входната врата, след среднощния зловещ удар от автомобил, паркирал се във входа на сградата.

"Снощи около 1.00 часа се чу страшен удар, все едно стана земетресения и погледнах през терасата, имаше една кола в средата на кръстовището, а другата беше вътре, наполовина във входа. Слязох долу, видяхме, гледката беше ужасна, цялата предница на колата беше тука, другата кола също беше смляна", каза Кирил Стоянов пред БНТ.

Всички в блока на булевард "България“ в Асеновград се събудили от катастрофата.

"Много силен тътен и трясък, все едно че земетресение имаше. Леглото ми се разклати, понеже моята спалня е от този край и беше много страшно", добави Марина Пандова.

Според разказите на хората минути след сблъсъка шофьорите са били невредими и в адекватно състояние.

Произшествието за щастие завършва само с материални щети.

Ключовото кръстовище, на което се удрят двата автомобила, е добре сигнализирано със светофар, обезопасено и осветено. Това обаче не спира нарушителите. Ежедневно след залез слънце по булеварда се кара с бясна скорост, разказват потърпевши.

"Обикновено се кара от мотори между 10.00 и 1.00-2.00 ч., до 3.00 ч. – коли, мотори като на рали. Тука е някакъв ад", заяви още Марина Пандова. 

"Може би е нужно да има повече полицейско присъствие, защото трябва да се спре този ужас", смята Борис.

Кирил Стоянов се обърна към шофьорите с думите: "Мога да призова всички от Асеновград и от околията, които идват, да бъдат по-внимателни, защото ако се беше случило това нещо през деня, не в 1.30 ч. щеше да е ужасно".

"Преди месец на същото място имаше катастрофа със загинал моторист", каза Мариела. 

Сигналите за силен шум от мотори и бясно каране, които гражданите са подавали към институциите не променят ситуацията. От Община Асеновград увериха, че ще направят допълнителен оглед на мястото и ако се прецени ще се монтират и предпазни огради на тротоарите.


