© Фейсбук виж галерията Снощи към 01.36 жителите на кооперация, намираща се на кръстовището на светофара на сладкарница "Нико" на входа на Асеновград са били събудени от страшен удар след страховита каскада, научи Plovdiv24.bg.



След силен удар между два автомобила, единият се е забил в жилищна кооперация и е разбил входната врата.



Потребители на социалната мрежа обръщат внимание, че на пътното платно има разлято масло и е нужно да се шофира с повишено внимание.



Към момента няма информация за сериозно пострадала, а само за значителни материални щети.