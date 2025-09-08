ЗАРЕЖДАНЕ...
|Страховита среднощна каскада в Асеновград! Кола се заби в жилищна кооперация
След силен удар между два автомобила, единият се е забил в жилищна кооперация и е разбил входната врата.
Потребители на социалната мрежа обръщат внимание, че на пътното платно има разлято масло и е нужно да се шофира с повишено внимание.
Към момента няма информация за сериозно пострадала, а само за значителни материални щети.
