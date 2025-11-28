ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:09Коментари (8)3018
©
Проектът за държавната търговска верига "Магазин за хората“, за който в Бюджет 2025 бяха предвидени 10 млн. лв., фактически се е трансформирал в идея за щандове в частни магазини. Това става ясно от отговор на земеделския министър Георги Тахов на запитване на "Офнюз“ относно реалния напредък по инициативата, предложена от лидера на "ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски в последния момент при гласуването на бюджета.

Идеята предвиждаше държавата да изгради верига магазини за стоки от първа необходимост с надценка до 10% и приоритет за българско производство. Задачата беше възложена на Министерството на земеделието, ръководено от Георги Тахов. Още тогава обаче експерти предупредиха, че проектът е неизпълним на фона на вече съществуващата силна конкуренция в сектора – както се случи и с държавната инициатива за собствени бензиностанции.

Въпреки това правителството назначи трима директори в новосъздаденото държавно предприятие "Магазин за хората“. Според отговора на министъра те все още водят преговори с производители и търговци. До момента обаче нито един физически магазин не е открит.

От ведомството обясняват забавянето с "многоетапния и сложен“ характер на процеса – административни и правни процедури, координация между институции и пазарни проучвания. Министър Тахов твърди, че изоставане няма, а дружеството вече функционира и дори има сайт.

Първоначално Тахов обеща първият магазин да отвори врати през септември в Пловдив, а до Коледа да заработят още 50 обекта. Сега обаче от министерството посочват, че в първата фаза няма да бъдат откривани самостоятелни магазини. Вместо това в партньорски магазини ще бъдат разположени специално обозначени щандове със стоки от "Магазин за хората“.

Така един и същи продукт в един и същи търговски обект може да се предлага на две различни цени – тази на държавното дружество с до 10% надценка и тази на самия търговец. Фактически ще има "щандове за хората“ и отделни "обикновени“ щандове.

По думите на министерството цените в тези щандове ще бъдат сравними с промоционалните оферти в големите вериги и между 10 и 30% по-ниски от регулярните цени. Усилията били насочени към малките населени места, където изборът е по-ограничен и хората често пътуват до по-големи градове за покупки.

На въпрос с кои производители се водят преговори, от МЗХ отговарят, че става дума за комбинация от големи и малки български фирми, а договорите ще се публикуват на сайта на предприятието.

Неясно остава за какво са използвани отпуснатите 10 млн. лв. "Все още текат преговори“ и до реално разходване на средства "не се е стигнало“, твърдят от министерството. Единствените разходи били за "текуща месечна издръжка“, без да се уточнява размерът им.

От министерството допълват, че в Бюджет 2026 не са предвидени допълнителни средства за "Магазин за хората“, което поставя под въпрос бъдещето на цялата инициатива.


Още по темата: общо новини по темата: 412
26.11.2025 Ограничават достъпа до имотните партиди
26.11.2025 Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11.2025 Отпуснаха средства за нови сгради на детски градини и училища в Пловдив
26.11.2025 Правосъдният министър: Ще бъдем известени, когато някой прави справка за имотите ни
25.11.2025 МС ще гласува отстраняването на председателя на ДА "Безопасност на движението по пътищата"
24.11.2025 Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
предишна страница [ 1/69 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
В партньорските магазини, т.е. на голямото Д!
преди 2 ч. и 16 мин.
+1
 
 
Беше ясно от самото начало. Няма как да очакваме нещо умно от мутренски тикви или прасета.
+2
 
 
"Магазин за хората" в "Мини Март", да се смеем ли , да плачем ли!?
преди 2 ч. и 50 мин.
+2
 
 
Ново 20, което беше ясно от самото начало. Макар , че губя пари от хазарт, тук готов съм да се обзаложа на годишната си заплата, че знам коя ще е веригата :) Не случайно се появи една нова верига , която за 6 месеца изгради обекти в цялата страна. Има едни милиончета за усвояване, пък кой знае в следващия бюджет може да са милиарди.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Програмистът, който учи българите безплатно да шофират: Загубих п...
10:04 / 28.11.2025
Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове...
10:00 / 28.11.2025
Една държава изпреварва България по поскъпване на имотите
09:35 / 28.11.2025
Проф. Рачев: Скоро сняг няма да има!
09:59 / 28.11.2025
200-те хиляди лева за гаранцията на Коцев са осигурени
08:07 / 28.11.2025
Много сериозни предупреждения са в сила за следващите 24 часа
08:10 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
НИМХ категорични: Много дъжд три дни от утре, ето в кои области
08:38 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Гонят просяците от центъра
Зима 2025/2026 г.
Моторни спортове
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: