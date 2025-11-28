ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обещаната държавна верига "Магазини за хората" се сви до щандове в частни обекти
Идеята предвиждаше държавата да изгради верига магазини за стоки от първа необходимост с надценка до 10% и приоритет за българско производство. Задачата беше възложена на Министерството на земеделието, ръководено от Георги Тахов. Още тогава обаче експерти предупредиха, че проектът е неизпълним на фона на вече съществуващата силна конкуренция в сектора – както се случи и с държавната инициатива за собствени бензиностанции.
Въпреки това правителството назначи трима директори в новосъздаденото държавно предприятие "Магазин за хората“. Според отговора на министъра те все още водят преговори с производители и търговци. До момента обаче нито един физически магазин не е открит.
От ведомството обясняват забавянето с "многоетапния и сложен“ характер на процеса – административни и правни процедури, координация между институции и пазарни проучвания. Министър Тахов твърди, че изоставане няма, а дружеството вече функционира и дори има сайт.
Първоначално Тахов обеща първият магазин да отвори врати през септември в Пловдив, а до Коледа да заработят още 50 обекта. Сега обаче от министерството посочват, че в първата фаза няма да бъдат откривани самостоятелни магазини. Вместо това в партньорски магазини ще бъдат разположени специално обозначени щандове със стоки от "Магазин за хората“.
Така един и същи продукт в един и същи търговски обект може да се предлага на две различни цени – тази на държавното дружество с до 10% надценка и тази на самия търговец. Фактически ще има "щандове за хората“ и отделни "обикновени“ щандове.
По думите на министерството цените в тези щандове ще бъдат сравними с промоционалните оферти в големите вериги и между 10 и 30% по-ниски от регулярните цени. Усилията били насочени към малките населени места, където изборът е по-ограничен и хората често пътуват до по-големи градове за покупки.
На въпрос с кои производители се водят преговори, от МЗХ отговарят, че става дума за комбинация от големи и малки български фирми, а договорите ще се публикуват на сайта на предприятието.
Неясно остава за какво са използвани отпуснатите 10 млн. лв. "Все още текат преговори“ и до реално разходване на средства "не се е стигнало“, твърдят от министерството. Единствените разходи били за "текуща месечна издръжка“, без да се уточнява размерът им.
От министерството допълват, че в Бюджет 2026 не са предвидени допълнителни средства за "Магазин за хората“, което поставя под въпрос бъдещето на цялата инициатива.
