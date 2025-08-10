© Фокус виж галерията Поредна катастрофа на магистрала "Тракия" в посока София. Това видя репортер на "Фокус".



Пътният инцидент е възникнал в района на 144 км на аутобана. На място се е образувала километрична опашка от автомобили. Преминаването е изключително затруднено.



Към този момент няма данни за пострадали хора.



Припомняме, че верижна катастрофа възникна по-рано днес край 146 км на магистралата в посока столицата. Трафикът в неделния ден е традиционно интензивен заради пътуващите от морето към вътрешността на страната.



Шофирайте внимателно!