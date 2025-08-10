ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Нова катастрофа на "Тракия" на 2 километра от старата
Пътният инцидент е възникнал в района на 144 км на аутобана. На място се е образувала километрична опашка от автомобили. Преминаването е изключително затруднено.
Към този момент няма данни за пострадали хора.
Припомняме, че верижна катастрофа възникна по-рано днес край 146 км на магистралата в посока столицата. Трафикът в неделния ден е традиционно интензивен заради пътуващите от морето към вътрешността на страната.
Шофирайте внимателно!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 564
|предишна страница [ 1/94 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Киселова за думите на президента: Нищо не е продавано
17:42 / 10.08.2025
Пожар затвори за движение участък от магистрала "Марица"
17:42 / 10.08.2025
Голям пожар гори близо до плаж Каваци
16:39 / 10.08.2025
Пожарът в Сунгурларско отново се разраства, огънят заплашва село ...
16:19 / 10.08.2025
НИМХ публикува новата графика за идната седмица, най-топло ще е н...
15:58 / 10.08.2025
Транспортният министър към Ryanair: Дължите отговори, а не оправд...
16:29 / 10.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Пълнолунието на 9 август е съдбоносен портал
09:17 / 09.08.2025
Сервитьор от Пловдив: Не са виновни, че не разбират от ресторант
16:45 / 08.08.2025
НИМХ: Започва труден период
07:20 / 08.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS