Верижна катастрофа на "Тракия" край Пловдив

Верижна катастрофа предизвика задръстване на магистрала "Тракия". Инцидентът е възникнал този следобед на 146 км на аутобана в посока София, предава репортер на "Фокус".



По първоначална информация няма пострадали хора. В пътнотранспортното произшествие участват четири автомобила. На място вече са пристигнали екипи на полицията.



Движението в района е затруднено. Шофирайте внимателно.