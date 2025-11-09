ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Николай Денков: В бюджета има "нагли и небалансирани искания"
"Това, което виждаме, е, че много често има изключително нагли действия. Самият бюджет има доста нагли, небалансирани искания. Това, което стана с ‘Лукойл’ – 30-секундно рап изпълнение в енергийната комисия – също е много нагло. Това, че две седмици искаме плановете на правителството какво може да се направи, за да помогнем на правителството, защото никой не иска криза с горивата. Всичко това показва един натиск върху правителството. Сега е ясно е, че от това, което наричахме чалга политика, вече имаме рап политика. Ама това си има своите последствия. Когато се опитваш всичко да стане силово, криеш се от опозицията“, коментира Денков в ефира на БНТ.
Той подчерта, че никой не е заинтересован от това да има криза с горивата у нас. Според Денков случаят с особения управител на "Лукойл“ крие сериозни рискове:
"В момента ни се предлага още от същото дайте да направим нещо форсмажорно. Но това не е толкова влизането на управителя. Това, което се променя, е искането този управител да може да прави каквото си иска със собствеността на рафинерията. При това, изрично е записано, че неговите решения не подлежат на съдебен и административен контрол. Това е буквално суспендиране на конституцията, суспендиране на доста от европейските регламенти. И това създава огромни рискове след това България да бъде осъдена.
В Германия не е ли така?
Не, в Германия не е така. От 1922 г. има особен управител, но този особен управител до момента не е посмял да поиска смяна на собствеността, защото идеята е друга. Идеята е, че не трябва да отиват средства в руската финансова система", обясни Денков.
По думите му от вчера важното е, че вече е изцяло подредена структурата и в устава, утвърдени са и правилата на етичната комисия.
"Вече е напълно ясно как ще работи – няма да има никакви сиви зони, в които да се чуди така или иначе как да реагира, ако някой отиде при него и почне да му предлага подкуп. Разбрахме се, че ще има обучение“, обясни акад. Денков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 45
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изчезналата Стефани вече си е у дома
08:49 / 09.11.2025
Производители: От 35 години не сме виждали такава суша
09:25 / 09.11.2025
Дъжд и облаци ще ни тормозят в неделя
08:44 / 09.11.2025
Близки на Стефани: Огромно благодаря
22:29 / 08.11.2025
Бащата на Сияна похвали държавата
21:27 / 08.11.2025
Момиче източи 30 000 лв. от сметката на пенсионерка
21:18 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS