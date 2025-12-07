Надзорът на НЗОК одобри новия Бюджет 2026

© Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.



Ето и мотивите:



Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. е съставен в съответствие с бюджетната рамка, като с параметрите по отделните показатели се цели да се гарантира балансирано финансиране на пакета здравноосигурителни дейности в обхвата на задължителното здравно осигуряване. През 2026 г. за Националната здравноосигурителна каса са осигурени 444 250 хил. евро допълнителни средства за разходи и трансфери – всичко, в сравнение със заложените със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г.



Проектът на Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г. (ЗБНЗОК за 2026 г.) предвижда публичните средства да бъдат изразходвани законосъобразно, прозрачно и ефективно, като чрез нормативната уредба са създадени необходимите предпоставки и контролни механизми, като по този начин се гарантира предвидимост и стабилност на системата на здравеопазване в страната.



Основната цел на НЗОК заложена в законопроекта е осигуряването на достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ и дентална помощ на здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на договори с НЗОК, за възможността да предоставят качествени медицински и дентални дейности, професионално и на високо ниво.



В проекта за ЗБНЗОК за 2026 г. са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери – всичко, в т.ч.:



- Здравноосигурителни приходи в размер на 5 173 131,0 хил. евро с ръст от 440 404,2 хил. евро спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г., от които 3 153 741,0 хил. евро са приходи от здравноосигурителни вноски и 2 019 390,0 хил. евро са трансфери за здравно осигуряване.



Припомняме, че по-рано стана ясно, че Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри единодушно проекта за бюджет на ДОО. Това стана ясно след заседанието днес.



В новия формат на бюджета на Касата има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал.