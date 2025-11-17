ИЗПРАТИ НОВИНА
НОИ с информация за българите за еврото и превалутирането
Автор: Вилислава Ветренска 13:57Коментари (0)143
© Фокус
Над 120 социални услуги за стари хора са посетили служителите на Националния осигурителен институт (НОИ) в рамките на информационната кампания на институцията за превалутирането на социалноосигурителните плащания след влизането България в еврозоната. Това съобщиха от пресцентъра на НОИ.

Експертите от цялата страна са провели разяснителни срещи със стотици обитатели на домове за стари хора, дневни центрове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за стари хора и др. По време на разговорите е обяснен процесът на превалутиране на осигурителните плащания. Посочени са и мерките, които всеки може да предприеме, за да не стане жертва на измама по време на преминаването от лев към евро.

Освен към социалните домове, информационната кампания на НОИ е насочена и към жителите на малките и средните населени места, допълниха от института. В регионалните офиси са сформирани мобилни екипи, които в координация с кметовете обикалят селищата, за да предоставят информация по темата на жителите.

На беседи, под формата на посещения на пенсионерски клубове и организирани срещи на общинско ниво, служители от териториалните поделения на института отговарят на всички актуални въпроси на гражданите с цел противодействие на опити за дезинформация и намаляване на притесненията на гражданите относно това какво ще се случи с техните пенсии и обезщетения след 1 януари 2026 г.

В ход е и съвместната инициатива "Пенсиите в евро“ на НОИ и омбудсмана на Република България, насочена към възрастните хора в малките населени места в страната. Институцията продължава да участва и в комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България на Министерство на финансите.

Информационната кампания на НОИ не включва посещения по домовете на възрастните хора или някакъв друг вид разяснения извън споменатите активности. Всеки опит за подобни действия от името на институцията трябва да бъде приеман за опит за подвеждане на хората и може да доведе до неприятни за тях последствия. Ако имат въпроси по темата за превалутирането на пенсиите и обезщетенията, гражданите могат да посетят териториалните поделения на НОИ или да се свържат с института по електронна поща или чрез Контактния център. 

НОИ активно участва в Националната информационна кампания за въвеждане на еврото, чиято цел е да информира гражданите и да гарантира спокойствието им по отношение на промяната, заяви управителят на института Весела Караиванова-Начева в Перник в края на октомври. По думите ѝ акцентът в кампанията е върху правилата за превалутиране на пенсии и краткосрочни обезщетения, сигурността на личните средства и защитата на личните данни. Тя предупреди, че при подобни преходни периоди е възможна поява на измами, насочени основно към възрастни хора.


