ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|НИМХ: Ще превали сняг, ето къде
В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг, съобщават от НИМХ. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.
Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 207
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Няма да можем да си платим глобите чрез ПОС терминалите в патрулк...
06:00 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:54 / 30.12.2025
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
21:31 / 30.12.2025
Спешна евакуация в жилищен блок в София
20:33 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:38 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
19:04 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
08:01 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS