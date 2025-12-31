ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НИМХ: Ще превали сняг, ето къде
Автор: Вилислава Ветренска 08:24Коментари (0)63
©
Днес ще е предимно слънчево, по-късно след обяд ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. С него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между минус 1° и 4°, в София – около 0°.

В новогодишната нощ вятърът ще отслабне, но ще остане до умерен и поривист от запад-северозапад. Ще преобладава ясно време с временни увеличения на облачността. На отделни места в източните и планинските райони ще има слаби превалявания от сняг, съобщават от НИМХ. Към полунощ температурите ще са от минус 11° в югозападните и планинските райони до минус 4°, минус 3° в източните райони.

Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до предимно слънчево време. През новогодишната нощ на места ще има превалявания от сняг. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Ще нахлува студен въздух и дневните температури чувствително ще се понижат. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 10°, на 2000 метра – около минус 17°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, по-късно след обяд облачността ще се увеличи. Ще е ветровито с временно силен и поривист вятър от запад-северозапад. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат 2°-4°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 207
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
30.12.2025 »
предишна страница [ 1/35 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Няма да можем да си платим глобите чрез ПОС терминалите в патрулк...
06:00 / 31.12.2025
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
22:54 / 30.12.2025
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
21:31 / 30.12.2025
Спешна евакуация в жилищен блок в София
20:33 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:38 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
19:04 / 30.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно
09:29 / 29.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
Собственик на хранителен магазин: Имаме 250 евро, но до обяд сигурно ще свършат
09:06 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
08:01 / 29.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: