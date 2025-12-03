ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: Идват дъжд и студ
В планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северното крайбрежие, където на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
През следващите дни до края на седмицата ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост.
В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък и събота ще обхванат по-голямата част от страната. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – през първия ден в Югозападна България, а през втория – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури ще се повишават и към събота ще са между 3° и 8°, в югоизточните райони до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават и в събота ще са между 8° и 13°.
В неделя и понеделник все още ще има валежи, на все по-малко места и все по-слаби. В началото на следващата седмица ще отслабне и вятърът; постепенно ще придобие западна компонента. Облачността ще се разкъса.
