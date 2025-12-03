ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ: Идват дъжд и студ
Автор: Вилислава Ветренска 07:57
©
Днес в по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, на места в североизточните райони, а след обяд и вечерта и в Западна България ще превали дъжд. По-значителни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Източна България. В сутрешните часове на места в низините, котловините и по долините на реките ще се образува мъгла. Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, по-ниски в Северозападна България, в София – около 8°, съобщава НИМХ. 

В планините ще бъде предимно облачно и на места в масивите в Западна България ще превали дъжд, над 1700-1800 метра - сняг. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна преди обяд над северното крайбрежие, където на места ще превали. Ще духа до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 13° и 15°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни до края на седмицата ще преобладава облачно време, в четвъртък преди обяд на места в низините – с намалена видимост.

В четвъртък в източните райони вятърът ще е от изток-югоизток, слаб до умерен. Привечер от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които в петък и събота ще обхванат по-голямата част от страната. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи – през първия ден в Югозападна България, а през втория – в Рило-Родопската област и северозападните райони. Минималните температури ще се повишават и към събота ще са между 3° и 8°, в югоизточните райони до 10°-12°, а дневните в петък ще са все още между 11° и 16°, но с умерен североизточен вятър ще започнат да се понижават и в събота ще са между 8° и 13°.

В неделя и понеделник все още ще има валежи, на все по-малко места и все по-слаби. В началото на следващата седмица ще отслабне и вятърът; постепенно ще придобие западна компонента. Облачността ще се разкъса.


