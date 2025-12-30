ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когато плащаш с левове
Най-голямото притеснение сред клиентите е какво ресто ще получат в единната европейска валута, когато плащат с левове.
В същото време търговците са обезпокоени дали ще имат достатъчно налични евробанкноти и дали самите те няма да допускат грешки при превалутирането на рестото.
Притесненията около сметките карат Красимир Киряков от Бургас да създаде онлайн калкулатор в помощ на гражданите, след като самият той се притеснява дали няма да бъде подведен при връщане на ресто в евро, когато плаща с левове.
Сайтът "restoeu.online" е напълно безплатен и можете да влезете бързо и лесно от телефона, без излишни реклами“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1569
|предишна страница [ 1/262 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
21:31 / 30.12.2025
Спешна евакуация в жилищен блок в София
20:33 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:38 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
19:04 / 30.12.2025
Километрични колони от автомобили в посока Гърция
19:05 / 30.12.2025
НИМХ: Рязко застудява
19:04 / 30.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Емблема в попфолка се завърна с гръм и трясък
10:01 / 29.12.2025
Гришо хем не играе за България, хем прибира половин милион от държавата
12:50 / 29.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Предстои временно спиране на плащанията с карти и онлайн
08:01 / 29.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS