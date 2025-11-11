ЗАРЕЖДАНЕ...
|Митрофанова: Действията на България срещу "Лукойл" са прибързани и правно съмнителни
"Ситуацията с "Лукойл" е много сериозна и тревожна. "Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България побърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", коментира тя.
"Набързо в петък бе приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на "Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения. Освен това, не само ръководството на рафинерията ще бъде лишено от управленски права, но и акционерите и собствениците на компанията. Всички решения на управителя, включително тези относно евентуалната продажба на рафинерията, не подлежат на административен или съдебен контрол", подчерта дипломатът.
"Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова. Според нея засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост.
