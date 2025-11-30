ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мирчев: Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада
"Това не беше протест на партия или на работодатели. Там имаше различни хора, гневни хора. И много млади. Ако има новина на седмицата, тя е, че поколението Z излезе на площада", заяви той.
Мирчев подчерта, че голяма част от протестиращите не подкрепят нито неговата партия, нито "Продължаваме промяната“, нито "Демократична България“.
"Имаше хора, които ми казаха "Господин Мирчев, нито Вас харесваме, нито Асен Василев, нито "Промяната", нито "Да, България". Обаче Вие сте прави". Това е истинският знак“, каза той.
Мирчев коментира твърденията на Бойко Борисов, че е "оттеглил бюджета“ след демонстрацията. "Борисов е изпечен политически лъжец. Вечерта каза, че оттегля бюджета, на следващия ден, че не го оттегля. Хората виждат тези противоречия", твърди депутатът.
По думите му голямата цел не е само корекция на бюджета. "Поводът е бюджетът. Голямата цел е отстраняването на Пеевски от обществено-политическия живот“, добави Мирчев.
Относно напрежението по време на демонстрацията Мирчев смята, че полицията е действала адекватно, с изключение на един инцидентен случай. Той твърди, че на място е имало устройства за заглушаване на мобилни комуникации. Според него това не се е случвало на предишни протести и е "сериозен въпрос към службите“.
Следващите демонстрации вече са насрочени, но Мирчев отказва да ги нарича "партийни“."Обявили сме протест, но не можем да поемем авторството му. Това ще е протест на гневните граждани. Политиците няма да спрат хората“, заяви депутатът.
Мирчев отхвърли твърденията, че протестът е организиран от "Да, България“ или че е била търсена провокация в парламента. "Абсолютно спонтанно излязохме след поредната серия лъжи на Борисов. Това не беше план“, добави той.
За финал съпредседателят на "Да, България“ призова хората да не се поддават на политически внушения. "Утре ще се опитат да замажат очите на хората. Не позволявайте. Излезте и покажете своя гняв“, заключи той.
