ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Министър Тахов: Няма риск "Магазините за хората" да работят на загуба
Десет млн. лв. бяха заложени за "Магазините за хората" в бюджета, за да се продават евтини български стоки на хората. Идеята бързо извървя пътя от магазини в пощите до щандове в магазините на Кооперативния съюз. Дружеството има право само на 10 % надценка, припомня Георги Тахов - министър на земеделието в оставка.
"Обектите са малко над 70. Това застъпва над 120 хиляди жители в тези населени места. Мисли се за разширение на продуктовата гама. Към момента сме застъпили основни продукти от малката потребителска кошница".
Търси се възможно най-ниска цена, но с добро качество, обясни още той.
Според Тахов няма риск държавното дружество да работи на загуба.
Бившият земеделски министър Кирил Вътев е скептичен за бъдещето на идеята. Той не би кандидатствал за доставчик.
Скептичен е и Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив. Той не е доставчик и не познава тези, които са подписали договори до момента.
"Изкривяване на пазарния принцип и експеримент!"
Към момента дружеството има договор с 10 български производители, които ще доставят стоки на щандовете. Проектът обхваща магазини КООП в Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Сопот, Стамболийски, Съединение, както и десетки населени места в областта.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 7
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Първият държавен "Магазин за хората" отваря днес в Куклен
05:00 / 15.12.2025
Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да по...
23:02 / 14.12.2025
Антон Баев: Синът на Милен Цветков бе безпардонно употребен от Ло...
22:09 / 14.12.2025
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS