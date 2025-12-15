ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър Тахов: Няма риск "Магазините за хората" да работят на загуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:08
©
Държавното дружество "Магазин за хората“ открива официално в Куклен първите си щандове със стоки. Пилотният проект стартира в 70 стационарни и един мобилен обект на търговска верига КООП в Пловдивска област.

Десет млн. лв. бяха заложени за "Магазините за хората" в бюджета, за да се продават евтини български стоки на хората. Идеята бързо извървя пътя от магазини в пощите до щандове в магазините на Кооперативния съюз. Дружеството има право само на 10 % надценка, припомня Георги Тахов - министър на земеделието в оставка.

"Обектите са малко над 70. Това застъпва над 120 хиляди жители в тези населени места. Мисли се за разширение на продуктовата гама. Към момента сме застъпили основни продукти от малката потребителска кошница". 

Търси се възможно най-ниска цена, но с добро качество, обясни още той. 

Според Тахов няма риск държавното дружество да работи на загуба.

Бившият земеделски министър Кирил Вътев е скептичен за бъдещето на идеята. Той не би кандидатствал за доставчик.

Скептичен е и Александър Алексиев, управител на Български фермерски кооператив. Той не е доставчик и не познава тези, които са подписали договори до момента. 

"Изкривяване на пазарния принцип и експеримент!"

Към момента дружеството  има договор с 10 български производители, които ще доставят стоки на щандовете. Проектът  обхваща магазини КООП в Кричим, Куклен, Лъки, Раковски, Хисаря, Калофер, Клисура, Перущица, Пловдив, Сопот, Стамболийски, Съединение, както и десетки населени места в областта.


Още по темата:
15.12.2025 »
14.12.2025 »
13.12.2025 »
12.12.2025 »
04.12.2025 »
01.12.2025 »
Още новини от Национални новини:
Първият държавен "Магазин за хората" отваря днес в Куклен
05:00 / 15.12.2025
Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да по...
23:02 / 14.12.2025
Антон Баев: Синът на Милен Цветков бе безпардонно употребен от Ло...
22:09 / 14.12.2025
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025

