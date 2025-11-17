ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
Според последните прогнози най-значителни валежи се очакват в Динарските планини.
От Meteo Balkans уточняват, че снежната покривка там може да достигне 15-25 сантиметра на надморска височина над 600 метра.
Валежи от сняг се прогнозират и за Централна и Северна Сърбия. В по-ниските части на страната обаче се очаква снежната покривка да бъде символична – между 1 и 3 сантиметра.
България ще остане встрани от най-студената въздушна маса. Очакваното застудяване у нас ще бъде значително по-слабо в сравнение със съседните държави. Прогнозите за страната ни са предимно за валежи от дъжд, като очакваното застудяване потвърждават и от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).
Тук можете да видите пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата.
