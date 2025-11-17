ИЗПРАТИ НОВИНА
Meteo Balkans: Зимата идва на Балканите до часове
Автор: Вилислава Ветренска 15:46
© Plovdiv24.bg
Зимно време се завръща на Балканския полуостров през следващите дни. Валежи от сняг и понижение на температурите се очакват на 18 и 19 ноември 2025 година, главно в западните и северозападните райони на региона, съобщиха от Meteo Balkans.

Според последните прогнози най-значителни валежи се очакват в Динарските планини.

От Meteo Balkans уточняват, че снежната покривка там може да достигне 15-25 сантиметра на надморска височина над 600 метра.

Валежи от сняг се прогнозират и за Централна и Северна Сърбия. В по-ниските части на страната обаче се очаква снежната покривка да бъде символична – между 1 и 3 сантиметра.

България ще остане встрани от най-студената въздушна маса. Очакваното застудяване у нас ще бъде значително по-слабо в сравнение със съседните държави. Прогнозите за страната ни са предимно за валежи от дъжд, като очакваното застудяване потвърждават и от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Тук можете да видите пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата.


