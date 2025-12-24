ЗАРЕЖДАНЕ...
|Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще се влошава
На страницата си в социалните мрежи споделят и кадри от гр. Кула, където вече е паднал първият сняг и се вижда гъста мъгла.
От НИМХ съобщиха, че след обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг.
