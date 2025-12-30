ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Meteo Balkans: Очакват се температури до минус 20 градуса
Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. През деня вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.
В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 204
|предишна страница [ 1/34 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Христова: Супергрипът вече е в България
08:52 / 30.12.2025
АПИ съобщава за заледени участъци и силен вятър в няколко области...
08:51 / 30.12.2025
Проф. Георги Рачев: Идва топлото време
08:05 / 30.12.2025
На този ден се препоръчва да не се предприемат дълги пътувания
07:51 / 30.12.2025
Арестуваха режисьора Валери Милев, шофирал с кокаин и амфетамини
23:00 / 29.12.2025
Истински екшън в София след кражба в магазин
22:49 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS