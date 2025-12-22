ИЗПРАТИ НОВИНА
Мехмед Дикме: Няма такова нещо като "удължителен бюджет"
Автор: ИА Фокус 09:35
© bTV
Първите месеци на 2026 г. ще бъдат силно критични за държавата, защото има растяща инфлация, а няма бюджет. Това прогнозира бившият земеделски министър и един от основателите на ДПС - Мехмед Дикме.

По думите му няма такова нещо като "удължителен бюджет“. Той добави, че в опита му на кмет и министър, по закон е редно държавата да работи с 1/12 от предходния бюджет, когато няма влязла в сила финансова рамка за настоящата година.

"Неприемането на бюджета лишава общините от инвестиции, които бяха заложени. Лишава хората от индексации на заплатите. Делян Пеевски и ДПС приеха абсолютно правилната позиция – в интерес на хората, да бъде разгледан този бюджет“, каза пред bTV Дикме.

Според него е много важно политиците да се вслушват в гласа на хората на улицата: " Аз самият излязох на големия протест, за да чуя отстрани и да усетя пулса на протеста. Смея да кажа, че това беше най-големият протест от 1996 г. насам. Протестът не беше платен, той беше изключително емоционален и трудно можеше да се овладее. Младите не приемат статуквото и политическото управление на страната“.

Дикме коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е взел правилното решение, като се е вслушал в исканията на протестиращите и е подал оставка.

"Бойко направи най-мъдрия ход, защото минимализира щетите за ГЕРБ. Правителство така или иначе щеше да падне. Следващият протест щеше да е по-голям. Вместо хората от ДПС да стоят и да интригантстват в кабинетите, трябваше Пеевски да ги изпрати на улицата и да чуят какво искат хората“, посочи Дикме.

Според него лидерът на ДПС Делян Пеевски е свършил много позитивни неща. "Трябва да му се признае, че той ще остане в историята като човека, който смени Доган. Той беше единственият, който можеше да го детронира. Ако не беше подкрепата на Пеевски, България нямаше да влезе в еврозоната, нямаше да има необходимото мнозинство“, уточни бившият политик.

Той коментира, че се създава "черен образ“ на Делян Пеевски, въпреки че всеки човек има и положителни, и отрицателни страни. "Гледам Делян тръгнал да уволнява този или онзи заради позиция, която някой му е предал. По този начин, вместо да търси съмишленици, той отново търси противници“.

Бившият политик прогнозира, че Бойко Борисов ще определи кой да бъде следващият служебен премиер, защото хората в "домовата книга“ са 99% кадри на ГЕРБ.

"Изключвам шефа на БНБ, влизаме в еврозоната и той ще има твърде много работа, за да се занимава с правителство. Но омбудсманът, зам.-омбудсманът, Сметна палата и т.н., това са само кадри на ГЕРБ“, допълни Дикме.

По думите му има шанс за конституционна криза, защото след поправките в основния ни закон, не е предвидена възможност за реакция, ако всички възможни кандидати откажат на президента.


Статистика: