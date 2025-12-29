ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мария Ботева: 449 са жертвите по пътищата у нас за изминалата година
Що се отнася до пътната безопасност като цяло, от началото на годината са регистрирани над 6600 пътно-транспортни произшествия. Загиналите са 449 души, а ранените – повече от 8200. Данните показват известно намаление спрямо миналата година, уточни Ботева.
"Всяка жертва е нечий близък – дете, родител, съпруг. Това са трагедии, които не могат да бъдат измерени само със статистика“, подчерта Ботева.
По думите ѝ не всички тежки нарушения могат да бъдат установени чрез камери и автоматизирани системи. Управлението след употреба на алкохол или наркотични вещества често се разкрива именно при физическите проверки. "Има водачи, които не извършват видими нарушения и шофират привидно нормално, но при проверка се оказва, че са употребили алкохол или наркотици“, посочи тя и подчерта, че българското законодателство е с нулева толерантност – няма значение дали водачът е "под влияние“ в момента, достатъчно е да е употребил.
От началото на годината до момента структурите на МВР са извършили близо 4 милиона проверки с патрули. Проверени са около 3 милиона водачи, над 450 хиляди пешеходци и повече от 370 хиляди пътници. На този фон броят на установените нарушения е изключително висок. Нарушенията, констатирани при физически контрол на място, са с над 177 хиляди повече в сравнение с миналата година, а засечените с технически средства надвишават с около 400 хиляди тези от предходната година.
По отношение на най-опасните нарушения комисар Ботева посочи, че от началото на годината са установени 9678 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 3071 – след употреба на наркотични вещества. Има и случаи на отказ от проверка, които се санкционират с по-тежки наказания, като от 2023 г. законодателството предвижда значително по-строги санкции.
Въпреки високите абсолютни стойности, тенденцията при употребата на алкохол и наркотици сред водачите е към намаляване. Според Ботева това се дължи на засиления контрол и по-суровите наказания. "Хората знаят, че ще бъдат проверени, и това има възпиращ ефект“, обясни тя.
Нарушенията за превишена скорост остават най-масови. Комисар Ботева отчете, че увеличеният брой стационарни и мобилни камери, както и използването на тол системата, логично водят до повече установени нарушители. Контролът се осъществява както чрез измерване на моментна, така и на средна скорост. "Стационарно-преносимите камери винаги са изненадващи“, отбеляза тя.
По думите ѝ използването на мобилни приложения, които сигнализират за контрол, също оказва влияние върху поведението на шофьорите. "Колкото и странно да звучи, това е в наша полза – когато човек чуе, че има контрол, започва да се движи по-внимателно“, заключи комисар Ботева.
