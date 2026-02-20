Манол Генов за Цицелков: Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката

© Да застанем пред Вас ни дава повод вчерашното решение на ВАС, което отхвърли решението на Бургаския административен съд за наложената принудителна административна мярка за спирането на едно дружество във Велико Търново. Тази мярка беше резултат от много сигнали на граждани, законосъобразни действия от страна на РИОСВ - Велико Търново, която преобразува недоволството на гражданите от дълги години в едно законосъобразно действие за спирането на дейността на "Кроношпан“. Това заяви пред журналисти бившият министър Манол Генов.



"Същото дружество даде при нас заявка за инвестиционни намерения, като в същото време твърди, че в града миризми няма – да, миризмомер никой не е измислил, но това е усещането на гражданите за наличие на миризми", каза още той.



"Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е структуроопределящо в този отрасъл и колкото по-бързо реализира своите инвестиции, бизнесът ще е доволен, но да са доволни и гражданите", каза Генов.



"По-важно е да опазим тяхното здраве и техния живот. Имаме много такива обследвания на много такива места, въпрос на политическа воля от следващите колеги в МОСВ дали ще застанат и ще имат смелостта да пристъпят и на други места към такива действия“, добави той.



Относно вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков, Манол Генов заяви, че не е запознат със Стоил Цицелков.



"Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката“, каза той.