Манол Генов за Цицелков: Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката
Автор: Илиана Пенова 10:16Коментари (0)462
Да застанем пред Вас ни дава повод вчерашното решение на ВАС, което отхвърли решението на Бургаския административен съд за наложената принудителна административна мярка за спирането на едно дружество във Велико Търново. Тази мярка беше резултат от много сигнали на граждани, законосъобразни действия от страна на РИОСВ - Велико Търново, която преобразува недоволството на гражданите от дълги години в едно законосъобразно действие за спирането на дейността на "Кроношпан“. Това заяви пред журналисти бившият министър Манол Генов.

"Същото дружество даде при нас заявка за инвестиционни намерения, като в същото време твърди, че в града миризми няма – да, миризмомер никой не е измислил, но това е усещането на гражданите за наличие на миризми", каза още той.

"Гражданите на Велико Търново ще живеят по-спокойно, надявам се дружеството да си вземе бележка от това съдебно решение и да побърза със своята инвестиционна програма, защото то е структуроопределящо в този отрасъл и колкото по-бързо реализира своите инвестиции, бизнесът ще е доволен, но да са доволни и гражданите", каза Генов.

"По-важно е да опазим тяхното здраве и техния живот. Имаме много такива обследвания на много такива места, въпрос на политическа воля от следващите колеги в МОСВ дали ще застанат и ще имат смелостта да пристъпят и на други места към такива действия“, добави той.

Относно вицепремиерът по честни избори Стоил Цицелков, Манол Генов заяви, че не е запознат със Стоил Цицелков.

"Чутото от трибуната е достатъчно той сам да си подаде оставката“, каза той.


Още по темата: общо новини по темата: 4
21.01.2026 Образуваха досъдебно производство срещу "Кроношпан"
19.01.2026 Работниците на голямо предприятие на протест
15.01.2026 "Кроношпан" с официална позиция за спиране на дейността им
15.01.2026 Принудително спират работата на завод "Кроношпан"






Още новини от Национални новини:
Съдът решава дали да освободи предсрочно Брендо
08:07 / 20.02.2026
Андрей Гюров с първа ключова среща
08:07 / 20.02.2026
Рязко застудява, започват повсеместни валежи
08:10 / 20.02.2026
Експерти: България не съществуваше на картата на много чуждестран...
22:11 / 19.02.2026
Ако работодателят забави заплатите два последователни месеца, тов...
22:36 / 19.02.2026
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
21:58 / 19.02.2026

