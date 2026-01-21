ЗАРЕЖДАНЕ...
|Образуваха досъдебно производство срещу "Кроношпан"
С постановление от 21 януари 2026 г. е образувано разследване за това, че на 20 януари 2026 г. във Велико Търново е било попречено на директора на РИОСВ да изпълни служебните си задължения, свързани със спиране на производствена дейност на търговското дружество "Кроношпан“ . Деянието се разследва като престъпление по Наказателния кодекс, информира NOVA.
Досъдебното производство е започнало след постъпило писмо от РИОСВ – Велико Търново, в което се посочва, че "Кроношпан“ не е изпълнило наложените му принудителни административни мерки, въпреки установени от Инспекцията нарушения и издадена заповед за спиране на дейността.
Наблюдаващият прокурор е дал незабавни указания по разследването, което се провежда под ръководството и надзора на Районна прокуратура – Велико Търново. Предстои извършването на необходимите процесуално-следствени действия, след което ще бъде взето решение за евентуално привличане на конкретно лице към наказателна отговорност.
