"Кроношпан" с официална позиция за спиране на дейността им

© От "Кроношпан България“ излязоха с официална позиция в отговор на заповедта за спиране на дейността им, издадена от министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов.



В нея от завода обясняват, че около 17:00 часа днес производствената база във Велико Търново е посетена от областния управител, представители на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново и служители на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, за да връчат документа, според който предприятието трябва да преустанови дейността на ПДЧ линията си.



"Кроношпан България“ заявява, че заповедта е издадена след поредица от извършени проверки и контролни измервания, които не установяват отклонения от действащите нормативни изисквания и екологични норми. Въпреки това, на дружеството е връчена заповед, която определяме като абсурдна и необоснована. Ръководството на "Кроношпан България“ ще се запознае детайлно със съдържанието на заповедта и ще излезе с допълнителен коментар в най-кратки срокове. Заповедта ще бъде обжалвана по законоустановения ред, като дружеството ще търси отговорност от страна на държавните институции, включително за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие на предприетите действия“, пише още в позицията на предприятието.



По информация на ФОКУС областният управител и представители на останалите институции ще посетят завода отново утре сутрин.