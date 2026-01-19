ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Работниците на голямо предприятие на протест
Автор: Луиза Транчева 11:07Коментари (0)312
© ФОКУС
виж галерията
Работниците на дървообработващото предприятие "Кроношпан“ във Велико Търново, на което бе наложена принудителна административна мярка за частично спиране на половината от производството, излязоха на протест. Хората казват, че искат да запазят работните си места.

ФОКУС припомня, че до тук се стигна, след като през миналата седмица РИОСВ издаде разпореждане за прекратяване работата на линията за плочи от дървесни частици /ПДЧ/. То идва след множество оплаквания от жители на старата столица и Община Велико Търново, подавани до екоинспекцията, както и след множество проверки и частични парични санкции. Великотърновци, особено тези, които живеят в близост до завода, постоянно сигнализират за влошено качество на въздуха и неприятни миризми, които според тях са опасни, както и за фини прахови частици.

От предприятието имаха срок от 24 часа, в който да подадат план за безопасното спиране на производството. Той е изготвен и според него процесът ще отнеме 58 дни. От РИОСВ – Велико Търново заявиха в събота вечер, че "пристъпват към незабавни действия по обезпечаване спирането на линията за ПДЧ“.

"Става въпрос за високотехнологично производство. Това не е старт – стоп система и когато говорим за продължително спиране, е необходимо всичките процеси да бъдат извършени така, че да е безопасно за човешкото здраве, за инсталациите. За това се изисква такъв дълъг технологичен срок, за да може тази инсталация, която струва 600 млн. лв. да бъде спряна“, обясни Петър Дишков, мениджър в компанията.

От РИОСВ посочиха, че ще пристъпят към принудително изпълнение на мярката, тъй като според тях срокът е много дълъг.

"Очакваме отговорно отношение от страна на институциите, за да не се стига до аварии и застрашаване на човешки животи. Така или иначе ние ще изпълним предписанието на контролния орган“, посочва още Дишков.

От предприятието са категорични, че при нито една от проверките не са открити нарушения.

За пушека, от който хората се оплакват и тежката миризма, която усещат, от предприятието посочват, че това е влага, която се извлича от дървесината чрез специална технология и тя не е вредна. Миризмата също не е вредна и идва от дървесината. Това, според ръководството, е потвърдено и от специална здравна комисия, която по разпореждане на министъра на здравеопазването при проверка е установила, че няма увеличение на респираторни и ракови заболявания.

От Община Велико Търново посочват, че техните сигнали са свързани с искания от страна на местната администрация за промяна на Комплексното разрешително за работа на "Кроношпан“, според което производството трябва да бъде намалено.

В предприятието работят около 300 души, като 170 от тях са пряко заети с линията за ПДЧ. Всички те са категорични, както и ръководството, че ще продължат с протестите, които са срещу разпореждането за спиране на производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ), както и срещу отказа на РИОСВ да приеме внесения в срок план за безопасно и контролирано спиране на инсталацията, въпреки високите технологични и екологични рискове, както и рискове от трудови злополуки при внезапно прекъсване на производствения процес.


Още по темата: общо новини по темата: 2
15.01.2026 "Кроношпан" с официална позиция за спиране на дейността им
15.01.2026 Принудително спират работата на завод "Кроношпан"






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Д-р Брънзалов: Размерът на потребителската такса е подигравка с л...
09:14 / 19.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3...
08:42 / 19.01.2026
Джартов: При пожар в жилищни сгради по-безопасно е хората да оста...
08:43 / 19.01.2026
Празник е! Не носете дрехи в този цвят, за да не внесете тъга в ж...
08:36 / 19.01.2026
Мразовит понеделник: Жълт код за студ
08:36 / 19.01.2026
Паметниците на културата могат да бъдат съхранявани дългосрочно ч...
23:00 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Български национален отбор по футбол
Hills of Rock 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: