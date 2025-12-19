ИЗПРАТИ НОВИНА
Лора Крумова, Миролюба Бенатова, Анна Цолова и още журналисти подкрепиха Мария Цънцарова и Златимир Йочев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:02Коментари (0)367
©
Протест под мотото "Чашата преля“, организиран от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), се проведе пред сградата на bTV. Демонстрацията бе в подкрепа на медийната свобода в България и бе провокирана от неофициалната информация, че националната медия отстранява от екипа си водещите на сутрешния блок Мария Цънцарова и Златимир Йочев, без да бъдат посочени конкретни мотиви.

От bTV публикуваха позиция относно Мария Цънцарова, състояща се само от две изречения, без допълнителни уточнения.

В протестните действия участие взеха видни български журналисти, лица от малкия екран, както и народни представители.

Журналистката Анна Цолова подчерта:

"Това не е подкрепа само за Мария Цънцарова, чиято работа много харесвам. Въпреки трудностите, които се наблюдават за bTV и целия национален ефир, тя успява да държи гласа и очите си чисти. Това е подкрепа от цялото ни общество. Журналистиката е хубаво да си спомним какво е – четвърта власт.“

Водещата Лора Крумова добави:

"Свободната журналистика има нужда от подкрепа.“

От политическия сектор подкрепата не закъсня. Божидар Божанов заяви:

"Пеевски уволни Мария Цънцарова от bTV.“

Журналистът Миролюба Бенатова коментира:

"Тази чаша се пълни през последните 15 години. Сценарият за отстраняване на журналисти, когато някой ги смята за неудобни, вече е банален. Толкова пъти се е случвало, че сега се опитваме да покажем, че не бива така. Това ще се върне като бумеранг, защото обществото има интерес да има силни медии и журналисти.“

Народни представители от "Продължаваме промяната – Демократична България“ също подкрепиха протеста. Председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев призова рекламодателите на медията да се оттеглят:

"Подкрепям свободата на словото, защото нито един журналист не трябва да си губи работата заради въпросите, които задава. Мария Цънцарова ми е задавала неудобни въпроси, но това няма никакво значение.“

Лидерът на "Демократи за силна България“ ген. Атанас Атанасов добави:

"Статуквото, което все още държи властта, иска да почиства медиите, които не са им удобни. Няма друго обяснение. Когато управляващите имат определени интереси, предприемат действия за неутрализиране на неудобните, които задават въпроси.“

Организаторите от АЕЖ раздаваха на демонстрантите бели порцеланови чаши, на които те можеха да напишат послание. Идеята идва от чашата на Мария Цънцарова в ефир с надпис "Време е за реална промяна“.







