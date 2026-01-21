ИЗПРАТИ НОВИНА
Кукушева: Ще изчезне масовият хляб, ако се въведе таван на цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:27
©
Над 20 организации се обявиха срещу приетия Закон за контрол на цените. Марияна Кукушева коментира, че това може да доведе до дефицит и негативни последици за производителите и потребителите.

 

Според нея приемането на законодателните мерки и въвеждането на таван на надценките ще удари най-слабите и бедни хора, а работни места ще бъдат закрити.

"За един хлебар, който работи в българско село, той познава поименно своите клиенти, знае техните вкусови предпочитания. Той има два изхода, ако му сложат таван на надценката: или да затвори, или да търси лошо брашно, от което да се опита да прави същия асортимент. И да затвори малко по-късно, защото клиентите ще бъдат разочаровани. Българският потребител е обучен и разбира от качество", даде пример Кукушева пред телевизия Bulgaria On Air.

"Когато се появява понятието "дефицит", всички знаем, без да сме икономисти, че цените започват да растат. Ако се въведат тавани, първо ще изчезне масовият хляб - хлябът на бедните", подчерта тя.

Кукушева посочи, че официалната статистика доказва какво се случва в Унгария, която сложи таван на надценките - "пълна изолация и наказателна процедура".

Таван на цени и надценки на основни стоки и услуги, приеха депутатите

"Бъркане в джоба в утрешния ден, за да платим санкциите. Замразяват се проекти и всички страдаме. Въвеждането на административни тавани има много къс хоризонт. Ако днес ви спестяват 20 стотинки, утре ще ви вземат 2 евро", алармира експертът.

"Производителите насочваме усилията си в това храната да остане достъпна като цена и да бъде качествена. Подмяната на качеството е нещо много опасно. Имаме суровинна база за качествена храна, трябва да запазим този поминък. Като производители на храни най-много пазим джоба на потребителя", настоя Кукушева.

Тя предупреди, че много хора рискуват да останат на улицата заради "недалновиден политически експеримент и лошо законодателство".

"Внесли сме официално становище и експертно сме обяснили защо сме категорично против това. Достатъчно е да няма тавани на надценките. Появата на дефицит значи поява на черна борса", заключи Кукушева.


