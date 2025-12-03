Кредитен консултант: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти

© NOVA News Преходът на България от лев към евро ще наложи временно техническо прекъсване на основни банкови услуги в нощта на 31 декември 2025 г. срещу 1 януари 2026 г. Според писмена позиция на Асоциацията на банките в България, в интервала между 21:00 часа и 01:00 часа се очакват временни прекъсвания при работата с карти, ПОС терминали и банкомати заради техническото пренастройване на системите.



Готови ли са банките и какво да правят клиентите?



Според кредитния консултант Тихомир Тошев банковата система е напълно готова за промяната, тъй като подготовката тече от дълго време. Въпреки това, експертът съветва гражданите да се подготвят, за да премине процесът без сътресения за тях.



"Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти, особено в новогодишните празници“, заяви Тошев пред NOVA News. Той препоръча на хората, които планират да празнуват в по-малки населени места или къщи за гости, задължително да разполагат с пари в брой, тъй като там картовите разплащания може да са затруднени по време на техническото прекъсване.



Кредити и лихви: Има ли повод за притеснение?



По отношение на кредитите и депозитите, експертът бе категоричен, че клиентите не трябва да се притесняват. Всички левови сметки и вноски по кредити автоматично ще се визуализират в евро на 1 януари 2026 г.



"Вноската им ще остане абсолютно същата“, успокои Тошев, уточнявайки, че дори някоя банка да смени индекса за определяне на лихвите, промяната ще започне да влияе едва след изтичане на периода, записан в договора (6 месеца или 1 година). Очакванията на експерта са банките да запазят нивата на лихвите близки до сегашните и през следващата година.



Услугата "директен дебит“ също няма да бъде засегната и ще продължи да функционира, спестявайки на клиентите риска от натрупване на наказателни лихви за забава.



Какво да правим с левовете в брой?



Тихомир Тошев отправи важен съвет към хората, които държат големи суми в левове в брой. Той препоръча те да бъдат внесени по банковите сметки още през декември, вместо да се обменят.



"Това носи рискове от кражби и измами. Най-добре е да внесат левовете си сега и автоматично тези пари ще се превалутират на 1 януари“, обясни консултантът.



Всички банкови услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ на 1 януари, а от първия ден на 2026 г. всички банкомати в страната ще започнат да разпространяват евро банкноти.