Корнелия Нинова: Над 400 000 работници ще бъдат ощетени заради минималната заплата
Автор: Десислава Томева 09:18Коментари (1)497
"Бюджетът е икономическа и социална секира — убиец на икономиката и фризер за доходите". Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни:

Първоначалните данни: вдигане на осигуровките за пенсия, вероятно и на здравните осигуровки — удар едновременно по работещите хора и по бизнеса, най-вече по малкия и средния.

Минималната заплата вече няма да бъде 50% от средната, а по-ниска. Това ощетява над 400 000 работници. Това е тежко нарушение на Кодекса на труда и на европейските правила.

Майчинството за втората година се замразява — това е антидемографска политика. Ще има още неприятни изненади.

Очаквано е: това неграмотно и крадливо правителство и мнозинство не могат да гарантират развитие на икономиката, социална държава и перспектива за България."


