Коледно чудо за хиляди пенсионери в десетки малки населени места в Пловдивска област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01
©
Има ли хляб идеята с държавни пари да се финансира предлагането на хранителни стоки, родно производство на фиксирани цени с минимална надценка? Това ще покажат близките седмици и месеци.

Експериментът стартира вече в селата и малките градчета в Пловдивско.

От един от складовете тръгва истинското коледно чудо за хиляди пенсионери в десетки малки населени места в Пловдивска област.

Чудото е, че ще могат да си купуват хранителни стоки, произведени в България,  на цени до една четвърт по-ниски от обичайните.

Това е вид експеримент, който трябва да провери, доколко приложима е идеята на земеделския министър Георги Тахов с държавни средства да се финансира дружество, което да предлага хранителни стоки на фиксирани цени с минимална печалба.

"Oлиото на стелаж ще бъде 2,79 лева. Тя е, така да се каже, една от най-оборотните стоки. Хлябът, който влиза в магазинната мрежа – бял, Добруджа и типов хляб - ще бъде на цена 1,49 лева. Тоест при олиото е около един лев надолу цената, при хляба е някъде около 30 стотинки от цената, която е в момента в магазинната мрежа“, каза пред bTV Лазар Филчев, председател на Регионален  кооперативен съюз-Пловдив.

В Белозем на практика вече тестват качеството и цените на държавния "Магазин за хората". Стоките са на обособен щанд в търговски обект на кооперативния съюз.  Засега предпочитани са олиото и брашното.

Хлябът, месните и млечните продукти идват в магазините направо от производителите. Това са 45 български стоки за 70 магазина от търговската мрежа на регионалния кооперативен съюз в Пловдивско.


