|Катастрофа с пострадали затвори пътя Смолян - Пловдив
По информация на БНТ са се ударили лек автомобил с пловдивска регистрация и тежкотоварен камион.
Има пострадали повече от едно лице, каза дежурният в Областното пътно управление в Смолян.
Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за инцидента се изясняват.
На пътуващите се препоръчва обходен маршрут през Девин – Михалково – Кричим – Пловдив и обратно.
