Катастрофа с пострадали затвори пътя Смолян - Пловдив

© Тежка катастрофа затвори за движение пътя Смолян - Пловдив. Пътнотранспортното произшествие е станало след 57-ия километър в района на чепеларското село Хвойна.



По информация на БНТ са се ударили лек автомобил с пловдивска регистрация и тежкотоварен камион.



Има пострадали повече от едно лице, каза дежурният в Областното пътно управление в Смолян.



Движението в участъка е спряно, докато служителите на реда и аварийните екипи обезопасяват района и оказват помощ на пострадалите. Причините за инцидента се изясняват.



На пътуващите се препоръчва обходен маршрут през Девин – Михалково – Кричим – Пловдив и обратно.