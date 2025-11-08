ИЗПРАТИ НОВИНА
Каракачанов: Кабинетът "Желязков" подготвя предизборен бюджет! 900 лв. на месец за втората година майчинство са подигравка
Автор: Вилислава Ветренска 09:12
Предлаганият бюджет е проинфлационен, от ВМРО сме убедени, че правителството, ДПС и ГЕРБ са готови да сринат държавата в името на кратковременно политическо оцеляване!

Идеите за бюджета на държавата за 2026 г. на ГЕРБ-БСП-ИТН плюс ДПС-Ново начало са пагубни. Удрят се и работещите в реалния сектор, и предприемачите. Управляващите казват, че това бил единственият възможен бюджет. Същото говореха и миналата година и докараха държавата до прекомерен дефицит, нарастващ дълг и срив в индустриалното производство и земеделието. На практика ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС продължават политиката на Асен Василев - раздуване на разходите, нови и нови дългове. В бюджета на кабинета "Желязков“ няма фокус, няма политики, няма дори опит за намаляване на административното бреме над граждани и бизнес. Това пише в позиция лидерът на ВМРО д-р Красимир Каракачанов.

Не виждаме нито една идея за намаляване на разходите. Вместо това чуваме за още милиарди левове, които кабинетът "Желязков“ се готви да раздава. Очевидно се задават парламентарни избори в първата половина на 2026 г. Борисов се издаде - каза, че не искали те да бъдат лошите, искали да бъдат сладички. Йордан Цонев от ДПС пък каза, че реформи можело да има, ако правителството изкарало пълен мандат. А ще изкара ли? Готови са да жертват държавата, за да вземат едни предсрочни избори, които ще бъдат предизвикани от самите управляващи, посочва той.

Според Каракачанов предложенията да се увеличат осигуровките с 2% и максималният осигурителен доход с 400 лева наказват работещите и ще доубият българската икономика. Това няма да доведе до някаква структурна промяна в бюджета на държавното осигуряване, но ще доведе до освобождаване на работници и служители, до обедняване на работещите. Идеята на БСП да се увеличи данък дивидент от 5 на 10% е смешна и крайно нелепа. В нетен финансов ефект това ще доведе до намаляване на този приход, а и е лош знак към българските предприемачи. Нека кабинетът "Желязков“ обясни как смята да привлича инвестиции с подобни хрумки.

Предвижданите средства от 900 лева на месец за втората година майчинство също са подигравка и не догонват дори ръста на инфлацията, да не говорим, че остават под размера дори на минималната работна заплата. Това е чиста подигравка с родителите и с децата, категоричен е лидерът на ВМРО.

Красимир Каракачанов посочва, че ГЕРБ и ДПС нямат никаква идея за политика през бюджета. Не се виждат никакви приоритети. Виждаме панически опити да се крепи кулата от карти, да се пораздаде в някои сфери на калпак дори с цената на 10 милиарда евро дълг, какъвто вероятно ще поискат да теглят през 2026 г. Абсолютно недопустимо е да се говори за вдигане на ДДС, каквито гласове се чуват от средите на ГЕРБ. С подобни подмятания и експерименти правителството допълнително демотивира и българските предприемачи и евентуални европейски компании, които биха инвестирали в България.

Държавата е на червено и 2026 г. ще я започнем с криза, защото никакви мерки не се вземат да се обуздаят безумните държавни разходи. Ако тези идеи се приемат за бюджет 2026 г., следващата 2027г. вече ще трябва да ни спасяват, както видяхме в Румъния, посочва още Каракачанов.

От ВМРО - Българско национално движение смятаме, че тези абсурдни предложения трябва да бъдат оттеглени, като се внесе бюджет не с 3% дефицит, а балансиран бюджет. Откъде да дойдат парите - ще попитат някои, от намаляване на разходите за издръжка и заплати на бюрокрацията. преспокойно агенции могат да се слеят, цели структури да се закрият. За какво са ни две министерства, които правят едно и също - на икономиката и на иновациите и растежа?


