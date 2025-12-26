ЗАРЕЖДАНЕ...
|Какво да правим при черен лед на пътя?
Дори и за най-опитните и дългогодишни шофьори като Димитър черният лед се оказва капан по пътищата през зимата, когато мокрият асфалт замръзне.
"Винаги е притеснително през зимните месеци. Човек шофира с един страх в себе си. И винаги трябва да е подготвен, доколкото може. Един път, когато трябваше да отида на една дестинация, се беше получил черен лед. Усетих го, колата ми поднесе", разказа Димитър.
За щастие е успял да овладее колата навреме.
"Не изключвам от скорост, просто отпускам само газта, не натискам спирачка, тя е най-коварното нещо, ако се натисне", обясни шофьорът.
Съвети от експерти при лошо време
За да не се стига до подобни стресови ситуации, експертите съветват шофьорите да следят температурите, когато тръгват на път..
"В момента в съвременните автомобили на всеки един автомобил на километража се изписва външната температура. Когато видят, че датчикът алармира - да намалят скоростта", подчерта експертът и автомобилен състезател Румен Дунев.
Когато има черен лед, автомобилът трябва да бъде освен със зимни гуми и с вериги.
"Често пъти хората се опитват да изкачат някакъв наклон, но не правят сметка как ще се пуснат", добави Дунев пред Bulgaria On Air.
