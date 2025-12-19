ЗАРЕЖДАНЕ...
|Как да не ни подведат при връщането на ресто след 1 януари?
Диаметър:
1 стотинка: Ø 16.0 мм
1 евроцент: Ø 16.25 мм
Гурт (ръб):
1 стотинка: гладък
1 евроцент: гладък
Покритие/метал:
1 стотинка: бронзово покритие (бронзовожълта)
1 евроцент: медно покритие (медночервеникава)
Възможни измами в магазина:
връщат 1 ст. вместо 1 евроцент в грешната валута и разчитат да не погледнеш
Януари 2026: рестото по правило се връща в евро. Ако търговецът няма достатъчно евро в момента – връща остатъка изцяло в левове (не смесено).
