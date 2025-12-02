ИЗПРАТИ НОВИНА
Извънредно решение на правителството от последните минути!
Автор: Вилислава Ветренска 11:11Коментари (0)6922
Кабинетът на премиера Росен Желязков предлага да се изтегли Бюджет 2026 от Народното събрание. Това потвърдиха от Министерски съвет.

"Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме решение за оттегляне Законопроекта за държавния бюджет за 2026 г. Това стана на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След решение на парламента кабинетът ще стартира нова бюджетна процедура", пише в официалното съобщение.


Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Други спортове
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
