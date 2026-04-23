Бившият министър на правосъдието и знаково лице на ГЕРБ-СДС Георги Георгиев обяви официално, че се оттегля от активната политика и няма да бъде част от 52-рото Народно събрание. Въпреки че беше избран за депутат като втори в пловдивската листа на формацията, веднага след лидера Бойко Борисов, той вече е подал заявление в ЦИК с искане да не бъде обявяван за избран народен представител.

Георгиев съобщи решението си в социалните мрежи, като подчерта, че политиката не трябва да се превръща в професия, информира Plovdiv24.bg. Бившият министър планира да се съсредоточи върху академичната си кариера, работата по нова книга и предстояща процедура за придобиване на научната степен "доцент“.

Припомняме, че според резултатите от изборите коалицията ГЕРБ-СДС вкарва по двама депутати от Пловдив - град и Пловдив област.

В емоционалния си пост Георгиев изрази благодарност към Бойко Борисов за предоставените възможности в законодателната и изпълнителната власт, както и към избирателите в Пловдив за гласуваното доверие. Той припомни, че през годините в Столична община и парламента никога не е прекъсвал връзката си със Софийския университет, където продължава да преподава на своите студенти.

Освен към науката, юристът се завръща пълноценно и към адвокатската си практика в кантората, която е създал преди осем години. Въпреки оттеглянето си от парламентарната трибуна, той остава част от юридическия екип на ГЕРБ и ще продължи да работи по ключови законодателни инициативи, сред които са реформите в Търговския закон.

"Политиката е кауза, а не препитание“, споделя Георгиев, допълвайки, че за него най-важно остава постигането на полезни за обществото решения. Той бе част от служебното правителство на Росен Желязков (през 2024-2025 г.) и един от активните юристи на ГЕРБ в последните няколко парламента.

След оттеглянето на Георги Георгиев, ред навлизане в 52-рия парламент ще има следващия кандидат в листата, припомня Plovdiv24.bg. Първият след него поред е д-р Красимир Терзиев.