Пловдив е едно от малкото места в България, където изборният резултат от 19 април 2026 г. изглежда като пълен политически прелом. Официалните финални данни от Централната избирателна комисия при 100% обработени протоколи показват картина, която преди година и половина би изглеждала невъзможна.

От общо 23 депутатски места, които се полагат на Пловдив — 12 от Пловдив град и 11 от Пловдивска област — "Прогресивна България" взема 14. ГЕРБ получава 4, ПП-ДБ — 3, "Възраждане" — 2, по едно от всеки район. ДПС не вкарва нито един депутат нито от града, нито от областта.

46% в града, 54% в областта

В Пловдив град "Прогресивна България" завърши с 46.276% и 70 711 гласа. В Пловдивска Област резултатът е още по-убедителен — 54.390% и 72 602 гласа. В областта партията на Румен Радев е получила повече гласове от всички останали партии взети заедно.

По метода на Хеър-Ниймайер ПБ взема 7 от 12-те места от града и 7 от 11-те от областта — общо 14 депутати само от Пловдив.

ГЕРБ: четири депутати при срив от почти 17 пункта

На октомври 2024 г. ГЕРБ-СДС беше първа сила в Пловдив град с 29.71%. На тези избори резултатът е 13.151% в града и 11.739% в областта. Въпреки сриналия се дял, ГЕРБ успява да вземе по 2 мандата от всеки район — общо 4 депутати. Помага остатъчното разпределение: в Пловдив град ГЕРБ взема втория си мандат именно от остатъка с 0.935, изпреварвайки конкурентите.

ПП-ДБ: три места при единствен ръст сред традиционните партии

Коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" е единствената партия от предишния парламент, която е нараснала в абсолютни гласове спрямо последните два вота. В Пловдив град получава 25 064 гласа и 16.403%, което носи 2 мандата. В областта — 10 031 гласа и 7.515%, за 1 мандат. Общо 3 депутати.

"Възраждане": от 16 000 гласа до по един мандат на район

На октомври 2024 г. "Възраждане" беше втора сила в Пловдив град с 16 852 гласа. На тези избори — 7 139 гласа и 4.672% в града, 5 376 гласа и 4.027% в областта. Въпреки почти двойния спад в абсолютни числа, партията задържа по 1 мандат от всеки район — общо 2 депутати от Пловдив.

ДПС: гласове има, депутати — няма

ДПС получава 1 596 гласа в Пловдив град (1.044%) и 3 384 в областта (2.535%). Въпреки че партията е преминала националния праг, локалните резултати в Пловдив са твърде ниски, за да донесат мандати при разпределението по Хеър-Ниймайер. Нито един депутат от двата пловдивски района.

Рекордна активност

Зад тези резултати стои и рязко покачена избирателна активност — 51.42% в Пловдив град, или 155 912 гласували от 303 233 с право на глас. На октомври 2024 г. активността беше 37.58%, а на юни 2024 г. — едва 32.53%. За по-малко от две години броят на гласувалите пловдивчани е нараснал с близо 57 000 души.