При 100% обработени протоколи в 16-та Районна избирателна комисия – Пловдив-град, политическата сила "Прогресивна България“ на Румен Радев излиза като категоричен първенец сред избирателите в града, сочат окончателните данни от преброяването.

Коалицията печели 46,27% от гласовете на пловдивчани, което я поставя далеч пред останалите политически формации и ѝ осигурява убедителна преднина в градския вот.

На второ място се нарежда коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП–ДБ), която получава 16,40% подкрепа. Резултатът я позиционира значително зад първата политическа сила, но достатъчен за ясно изразено второ място в Пловдив-град.

Третата позиция е за управляващата на местно ниво коалиция ГЕРБ–СДС, която събира 13,15% от гласовете. Това я поставя на трето място в градската класация и показва чувствително изоставане спрямо водещите две политически формации.

След тях се нареждат "Възраждане“ с 4,67% и формацията "Сияние“ с 4,24%, които оформят групата на по-малките политически сили в града. Останалите участници в изборната надпревара остават с още по-ниски резултати, без съществено влияние върху подредбата в челото.

Избирателната активност в Пловдив-град е отчетена като по-висока в сравнение с предходния изборен цикъл, което според наблюдатели показва засилен обществен интерес и по-активно участие на гражданите в политическия процес.