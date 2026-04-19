Близо 42% е избирателната активност в 16 МИР – Пловдив-град към 17:30 часа, съобщи Калоян Сухоруков, председател на 16-а Районна избирателна комисия.

Според него най-много гласоподаватели са упражнили вота си в район "Западен“ – над 46%. Следва район "Централен“ с над 45,5 % гласували и районите "Южен“, "Тракия“ с близо 45%, и "Северен" с 41.95% Най-слаба е активността в "Източен“, където към 17:30 ч. са гласували 25,7% от избирателите, предава Plovdiv24.bg.

Шест са дефектиралите машини в Пловдив град и те са били подменени. Избирателната активност към този час е по-висока отколкото на предишните парламентарни избори.

Избирателната активност в Пловдив към 16:00 часа беше 34.48%.