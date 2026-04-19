Избирателната активност в Пловдив към 16:00 часа достигна 34.48% в 16 МИР – Пловдив-град. От общо 303 233 имащи право на глас, своя вот са упражнили 104 526 избиратели, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

За сравнение, на парламентарните избори през октомври 2024 г., активността към същия час в Пловдив-град е била значително по-ниска – 24.61%.

Най-висока активност в града е отчетена в район "Западен“ – 43.56%. Следват район "Централен“ с 37%, "Тракия“ с 36.45%, "Южен“ с 35.65% и "Северен“ с 33.86%. Най-ниска остава активността в район "Източен“, където до урните са отишли 20.74% от избирателите.

В 17 МИР – Пловдив-област избирателната активност към същия час е 33.74% при общо 288 252 избиратели.

На предходния вот през октомври 2024 г. активността в Пловдив-област към 16:00 часа е била 21.96%, което показва чувствително по-висок интерес към настоящите избори.

Сред общините в областта най-висока активност е регистрирана в Лъки – 43.42%, следвана от Брезово – 39.64%, Сопот – 38.77% и Хисаря – 38.12%. Над средното ниво са още Карлово с 36.42%, Родопи с 36.15% и Съединение с 35.11%.

Най-ниска остава активността в община Раковски – 27.53%. Под 30% са още Кричим – 29.35% и Куклен – 29.75%.

В Асеновград към 16 часа са гласували 33.42% от имащите право на вот, в Калояново – 33.01%, Перущица – 33.05%, Първомай – 31.91%, Садово – 30.32%, а в Стамболийски – 30.54%.

Изборният ден в Пловдив и областта продължава спокойно, като се очаква по-висока активност в последните часове преди края на гласуването.

Тенденцията показва осезаемо по-висока избирателна активност спрямо последните парламентарни избори. От парламентарните избори през април 2021 г. не е регистрирана толкова висока активност към този час в Пловдив-град и Пловдив-област.

Изборният ден в региона протича спокойно, като се очаква активността да се увеличи в последните часове преди края на гласуването.