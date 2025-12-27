Издадоха оранжев код за Пловдив и още 11 области

© Националният метеорологичен институт издаде жълт и оранжев код за силен вятър за 28 декември. Според прогнозата, в 12 области на страната поривите на вятъра ще достигат до 80-100 км/ч.



Областите с оранжев код са: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Сливен, София-област, Пазарджик, Пловдив и Благоевград. В останалата част от страната се очакват пориви на вятъра до 60-80 км/ч.



Метеоролозите предупреждават за възможни затруднения по пътищата и препоръчват на шофьорите и пешеходците да бъдат внимателни.



През следващите дни ще остане студено и ветровито. На отделни места се очакват слаби снеговалежи.



Обличайте се топло и предприемайте необходимите предпазни мерки при пътуване или излизане навън.