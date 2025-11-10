ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Илия Кръстев: Грешно е да се обвързва минималната работна заплата със средната
По думите му данък "Дивидент" не е просто наказание за хората, които правят бизнес, а за цялото общество. Той има отношение към износа, инвестициите.
"С тези две промени се увеличава значително разходът за труд и се увеличава разходът за инвестиции и капитал, когато България може да се позиционира като сигурна дестинация за нови инвестиции. Изпращаме сигнал - "не инвестирайте в България", категоричен е Кръстев.
Според него е погрешно обвързването на минималната работна заплата със средната за страната.
Бившият социален министър Христина Христова заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че Бюджет 2026 не бил достатъчно обсъден със социалните партньори, гражданското общество - за по-широка експертиза.
Пенсионната реформа
"Ако следваща годината не може да се съберат вноските, ще има проблеми с изплащането на пенсиите. Аз си давам сметка за затрудненията на хората, заложиха по-голяма събираемост, но тези приходи няма да могат да действат 12 месеца, само 8, защото бюджетът е от април месец", каза пред Bulgaria ON AIR Христова.
Тя добави, че в България ранното пенсиониране е широко разпространено, а при него има кратък период на осигуряване и дълъг период на потребяване, което прави страната ни уникална в Европа в това отношение.
Илия Кръстев изтъкна, че цената я плащат всички работещи на трудови договори.
Демографските проблеми
В частния сектор работят 1,9 млн. души на трудови договори, в публичния - 600 000, от които около 90 000 не плащат социални осигуровки. В същото време пенсионерите в страната са около 2,1 млн.
"Годишно България губи около 50 000 души от трудовата сила. Ако продължи тази тенденция, как хората на трудови договори могат да издържат цялата система? Ние всички ще плащаме повече, без ясна представа къде ще свърши това без реформа", настоя председателят на БРАИТ.
Христова призова по разумен начин да се увеличават заплатите и това да е и на база постигнати резултати, а не само математически и заради инфлацията.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 125
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин пл...
09:54 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS