ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Илия Кръстев: Грешно е да се обвързва минималната работна заплата със средната
Автор: ИА Фокус 11:02Коментари (0)243
©
Цяла Европа икономически не е в най-доброто си състояние В България последните месеци съвсем последователно намалява износът, индустриалното производство. Влизаме в Еврозоната не особено готови да привличаме инвестиции. За промени като увеличаване на данъчно-осигурителната тежест управляващите използват трика, че осигуровките не били данъци. Те се вдигат с 2 процентни пункта, което реално е 10%, а за 2027 г. е заложено още 5%. Това заяви председателят на организацията на високотехнологичните компании БРАИТ Илия Кръстев.

По думите му данък "Дивидент" не е просто наказание за хората, които правят бизнес, а за цялото общество. Той има отношение към износа, инвестициите. 

"С тези две промени се увеличава значително разходът за труд и се увеличава разходът за инвестиции и капитал, когато България може да се позиционира като сигурна дестинация за нови инвестиции. Изпращаме сигнал - "не инвестирайте в България", категоричен е Кръстев.

Според него е погрешно обвързването на минималната работна заплата със средната за страната.

Бившият социален министър Христина Христова заяви в ефира на Bulgaria ON AIR, че Бюджет 2026 не бил достатъчно обсъден със социалните партньори, гражданското общество - за по-широка експертиза.

Пенсионната реформа

"Ако следваща годината не може да се съберат вноските, ще има проблеми с изплащането на пенсиите. Аз си давам сметка за затрудненията на хората, заложиха по-голяма събираемост, но тези приходи няма да могат да действат 12 месеца, само 8, защото бюджетът е от април месец", каза пред Bulgaria ON AIR Христова.

Тя добави, че в България ранното пенсиониране е широко разпространено, а при него има кратък период на осигуряване и дълъг период на потребяване, което прави страната ни уникална в Европа в това отношение. 

Илия Кръстев изтъкна, че цената я плащат всички работещи на трудови договори.

Демографските проблеми

В частния сектор работят 1,9 млн. души на трудови договори, в публичния - 600 000, от които около 90 000 не плащат социални осигуровки. В същото време пенсионерите в страната са около 2,1 млн.

"Годишно България губи около 50 000 души от трудовата сила. Ако продължи тази тенденция, как хората на трудови договори могат да издържат цялата система? Ние всички ще плащаме повече, без ясна представа къде ще свърши това без реформа", настоя председателят на БРАИТ.

Христова призова по разумен начин да се увеличават заплатите и това да е и на база постигнати резултати, а не само математически и заради инфлацията.


Още по темата: общо новини по темата: 125
10.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
09.11.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин пл...
09:54 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-вероятно имаш фалшив ТЕЛК
18:35 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
Пловдивчанка: Как е възможно вторият по големина град в България да се обслужва от две коли в неделя вечер?
21:09 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Бюджет 2026
Наводнени пътни артерии в Пловдив тази сутрин
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: