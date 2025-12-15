ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: При замразяване на доходите усещането ще е за много голямо поскъпване
Тази препоръка направиха в NOVA икономистите Васил Караиванов и Михаил Кръстев, който е и изпълнителен директор на Съюза за стопанска инициатива.
Удължителен бюджет ще озапти разходната част, срещу която бяха критиките на протеста, катогерочни са и двамата. Освен това удължителният бюджет може да спре автоматичното увеличение на заплатите на полицаи, служби за сигурност и военни. А след това ще има време да бъдат променени законите и автоматичното увеличение на заплатите да бъде премахнато.
С удължителен бюджет обаче няма да могат да се вдигнат другите заплати в публичния сектор, обясни Михаил Кръстев.
"При удължителен бюджет общините няма да получат допълнителни средства. Разбира се, при приемане вече на 2026 година може да има компенсация за пропуснати приходи, каза Васил Караиванов.
Инфлацията догодина реално ще е 3-4% и ще дойде от цените на храните и услугите. При замразяване на доходите обаче усещането ще е за много по-голямо поскъпване, каза още Караиванов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 303
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Първият държавен "Магазин за хората" отваря днес в Куклен
05:00 / 15.12.2025
Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да по...
23:02 / 14.12.2025
Антон Баев: Синът на Милен Цветков бе безпардонно употребен от Ло...
22:09 / 14.12.2025
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS