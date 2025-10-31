ИЗПРАТИ НОВИНА
Христо Мутафчиев с остри въпроси към Мариан Бачев
Автор: ИА Фокус 18:52Коментари (0)98
Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев кани министъра на културата Мариан Бачев публично да отговори на 7 въпроса в интерес на публичния интерес.

Мутафичев реагира на изявление на Бачев, в което заявява, че "твърдения на Съюза на артистите в България са необосновани и недопустими“.

"Вие също така посочвате, че "подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура.“ Именно в духа на прозрачността и обществения интерес и уважението ни към институцията Министерство на културата Ви каним да отворим публичен дебат по следните конкретни въпроси, които пряко касаят законосъобразността на управлението Ви", обръща се Христо Мутафчиев към Бачев, пише bTV.

Седемте поставени въпроса са:

Oсвободени от Вас служители печелят делата срещу Министерството на културата на всяка следваща инстанция в съда, в тази връзка смятате ли, че сте действали в законовите си правомощия и в защита на обществения интерес при освобождаването им? Обезщетенията, които се предвиждат ще бъдат за сметка на публичното финансиране, в обществен интерес ли е това?

С какъв мотив в края на февруари, 2025 г. назначихте директор на НФК, който не отговаря на условията по чл. 29 и чл. 29а от Закона за закрила и развитие на културата (ЗЗРК)? Назначихте ли новия изпълнителен директор на НФК през май, 2025 г. в противоречие с разпоредбите за несъвместимост в Закона за противодействие на корупцията и ЗЗРК? Смятате ли участието ѝ в ръководен орган на сдружение, регистрирано в частна полза, за законосъобразно и в полза на обществения интерес?

В обществен интерес ли е санкционирано лице за конфликт на интереси с Решение №РС-806-24-062 на Комисията за противодействие на корупцията да продължава да управлява Националния дворец на културата (НДК) и да ръководи обществена поръчка за 20,000,000 лева по Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз? Знаете ли, че Доклад на Звеното за вътрешен одит към Министерството на културата е установил сериозни нарушения от страна на ръководството на НДК, същият е оспорен със становище към Агенцията за държавна финансова инспекция, от своя страна (АДФИ) е отхвърлила мотивите на изпълнителния директор на НДК в свой Доклад с №ДИД2СФ-11/24.04.2025 г. Как продължаваме в този случай? Имате ли отговор в името на обществения интерес и съгласно законосъобразността?

Допускани ли са системни нарушения на Закона за закрила и развитие на културата (чл. 23а) и Методиката за разпределяне на средствата? Каква е причината да не се извършват месечните преизчисления на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства? Спазват ли се единните разходни стандарти за финансиране на ДКИ, утвърдени с Постановление №88 от 01.06.2023 г.? Нарушен ли е чл. 7 на ЗЗРК, според който ДКИ с национално значение се финансират изцяло и приоритетно от бюджета на Министерството на културата?

Подаден ли е проект на бюджет и бюджетна прогноза към Министерството на финансите без да е изискана информация от директорите на второстепенните разпоредители към министъра на културата, включително и за необходимите капиталови разходи? Нарушени ли са разпоредби от Закона за публичните финанси и Указанията на Министерството на финансите в тази връзка?

Защо комисиите по определяне и финансиране на проекти за консервационно-реставрационни дейности и за теренни археологически проучвания се формират тепърва в края на финансовата година? Е ли това в обществен интерес?

Защо регулярните пролетни сесии за създаване и разпространение на театрални представления, музикални концерти и танцови спектакли на Министерството на културата са обявени в края на годината с неизпълними срокове за културните организации? В обществен интерес ли е взето това решение?

В заключение председателят на Съюза на артистите казва, че очаква отговори на конкретните въпроси.


