ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Хампарцумян: Освобождавайте се от монети!
Хампарцумян коментира ролята на Международния валутен фонд (МВФ), който според него е ефективен инструмент при справяне с кризи, но не и в управлението на икономическия растеж. Той подчерта, че МВФ не налага задължително вдигане на данъците, а всяко увеличение на данъците без реформи би било политически неприемливо.
Финансистът посочи и проблемите в управлението на сметосъбирането в София. Според него е необходимо системите да се подредят по-стриктно, за да функционират ефективно. Изрази надежда, че апетитът на сметосъбиращите фирми за нарастваща печалба ще се укроти.
Относно предстоящото въвеждане на еврото, Хампарцумян очаква интересът на криминалните среди към новата валута да нарасне, тъй като евро може да се използва в много държави, за разлика от лева. Той обясни, че сметките ще се превалутират автоматично, а пластиките като кредитни и дебитни карти няма да се сменят. Хампарцумян препоръчва на хората да се освободят от монетите, които в момента са над сто тона в обращение в България, за да се облекчи оборотът след 1 януари 2026 г.
Финансистът подчерта, че не трябва да се прави директна връзка между въвеждането на еврото и инфлацията, тъй като корелацията между двете е много слаба. Потискането на инфлацията е задача за професионалистите, които трябва да използват индиректни мерки за целта, които обаче в някои случаи не са много популярни.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:16 / 07.10.2025
Очакваната доходност от обработваемата земя в България след прием...
17:10 / 07.10.2025
Разчистват свлачището, затворило пътя Смолян Асеновград
16:49 / 07.10.2025
Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
16:27 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път ил...
16:57 / 07.10.2025
Ново 20: 4 пъти следобед за по 30 минути ще се спира изцяло трафи...
16:26 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS