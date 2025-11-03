ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление
Това заяви в ефира на БНТ икономистът проф. Гарабед Минасян.
"Не бива да свързваме лошото финансово управление с еврозоната. Еврозоната не е имунизация срещу лошо финансово управление. Серия дефицитни бюджети е лошо финансово управление. 3% дефицит едва ли не стана цел, а не е така – то е допустимото отклонение при едно прилично управление“, на мнение е банкерът Левон Хампарцумян.
Според проф. Минасян в бюджета прозира некомпетентност – "дай да дадем на този нещо, да нервираме еди-кого си“: "Въпросът е защо инфлацията у нас изпреварва европейската и така ли ще продължи тенденцията. Няма никакви конкретни ангажирани анализи на МФ и на правителството за това по какъв начин ще изглеждат нещата в бъдеще. В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро.“
"Това е даже без това, което пътува в чували. Някой трябва да напомни на управляващите и депутатите, че могат да променят много неща, но има неща, които не могат да променят“, допълни още Хампарцумян.
