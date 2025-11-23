Гуцанов: Искам повече справедливост в системата за хората с увреждания

© bTV През 2026 г. ми се иска да направим сериозни реформи. Една от тях е в системата за хората с увреждания.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в предаването "Защо, господин министър“ по bTV. Той обясни, че започват анализи, но субективното му усещане е, че в системата има много нередности.



"Моето субективно мнение е, че не може да имаме 800 000 души с ТЕЛК. Не може през 2020 г. да е имало 19 000 лични асистенти, а сега да са 90 000. Трябва да стигнем докрай“, заяви министър Гуцанов.



В предаването той се спря основно на темата за проекта на бюджета на държавата за следващата година. "Държавата е абсолютно стабилна. Това беше балансиран и малко по-социален бюджет. Ситуацията е тежка и хората трябва да усещат подкрепа“, заяви министър Гуцанов.



Социалният министър акцентира и върху най-важните параметри в проекта на бюджета на Държавното обществено осигуряване за догодина, който Народното събрание прие на първо четене. Майчинството през втората година на детето се покачва от 780 лева на 900 лева след три години замразяване. Прави се и още една голяма промяна – всяка жена, която се върне на работа по-рано, ще получава от държавата 75 на сто от тези 900 лева или 675 лева. "Много благодаря за тези решения, защото без партньорите ни това нямаше как да се случи. Това е стъпка за подпомагане на икономиката и за справяне с демографската криза“, заяви Борислав Гуцанов.



Предвидено е още повишаване на всички пенсии с между 7 и 8 процента по швейцарското правило. "Няма опасност швейцарското правило да бъде отменено. Имаме консенсус. Това дава предвидимост на доходите. Хората знаят какво да очакват“, допълни Гуцанов.



В бюджета за следващата година е заложено и покачване на минималната работна заплата до 1213 лева, както е по закон. Министър Гуцанов отговори и на критиките на опозицията в парламента. "Не виждам кое е лошото, че даваме повече пари на хората. Нека от опозицията излязат и питат хората дали им стигат тези пари. Призивите за окупация на парламента и блокиране на бюджета показват безсилие“, каза още министърът.



Относно покачването на заплатите в държавния сектор Гуцанов обясни, че в структурите на Министерството на труда и социалната политика ръстът е 5 на сто. Той даде пример с Агенцията за социално подпомагане, където средните възнаграждения на изпълнително ниво са между 1700 лева и 2100 лева, както и с Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда“ и Агенцията по заетостта, където те са около 2100 – 2300 лева бруто.



"Нашите служители се сблъскват всеки ден с различни проблеми на деца, на хората, нуждаещи се най-много от подкрепа“, отбеляза министърът. По данни на МТСП във всички структури на министерството, служителите, които са упражнили пенсионни права, са около 2 на сто и се върви към поетапното им освобождаване.



"Винаги като социален министър ще искам повече – и за майките, и за служителите. Аз искам да има по-голяма справедливост. Голямата липса е липсата на справедливост през тези 35 години“, смята министър Гуцанов.



Предстои Министерският съвет да приеме решение за отпускане на коледни надбавки за пенсионерите след решението на Съвета за съвместно управление. "Гледахме възможното и помощта да достигне до хората, които са най-уязвими. Така решихме, че прагът на бедност е отправната точка“, заяви Гуцанов. Очаква се над 620 000 пенсионери да получат по 120 лева за празниците, като за това ще бъдат заделени малко над 64 милиона лева.



Социалният министър обясни, че в министерството се работи по специално законодателство, което да създаде ред за отпускане на надбавки за празниците за всички уязвими.