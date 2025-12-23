ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Кадиев: Драмата с еврото започна
Автор: Вилислава Ветренска 16:23Коментари (0)515
Драмата с еврото започна. Това написа във Фейсбук бившият зам.-министър на финансите Георги Кадиев.

"В едно от най-големите банки се е получила огромна "опашка" от интернет плащания, които не се изпълняват заради смяна на софтуер покрай въвеждането на еврото, а сега е моментът, когато фирмите масово плащат бонуси и заплати.

"Какво ще е на 5 януари, не ми се идва на работа направо", ми казват банкери.

Винаги съм подозирал, че ще има страшни и абсолютно ненужни неудобства за нас и банките заради еврото, което не виждам никакъв смисъл да приемем точно сега.

Ние не сме готови за еврозоната, а тя е в по-лоша форма и от нас.

Пожелавам ви Весела Коледа, здраве и да не сте клиент на банка, която няма да ви преведе заплатата днес", пише Кадиев.


23.12.2025 Заплащането за нощен труд ще се преизчисли в евро от 1 януари 2026 г.
23.12.2025 Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят левове в евро от 5 януари
23.12.2025 Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1 януари 
23.12.2025 Правителството промени размера на законната лихва по просрочени парични задължения
23.12.2025 Българският лев вече не се приема в търговските обекти и обменни бюра в
Одрин
23.12.2025 Голяма верига магазини в България замразява цените на над 4000 продукта заради еврото!
