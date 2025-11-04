ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансовият министър на България: Повече от 51% от гражданите подкрепят въвеждането на еврото
"Обществото и бизнесът трябва да имат достъп до обективна информация за ползите от приемането на еврото и за конкретните стъпки на процеса, за да се разсеят страховете, насаждани от антиевропейски партии“, посочи Петкова.
Коментари (1)
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 32 мин.
0
