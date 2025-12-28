ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:48
След влизането на България в Еврозоната всички данъци и такси към държавата ще се плащат в евро. 

Паричните стойности в данъчните декларации, които се подават за бъдещ данъчен период, се посочват в паричната единица, която е официална парична единица на Република България в момента на тяхното подаване.

Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото паричните стойности в данъчните декларации и декларациите за задължителни осигурителни вноски и другите документи, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на данъчния/осигурителния период, за който се подава декларацията или документът, съобщи БНБ.

Когато периодът, за който се подава декларацията или документът, приключва в/включва периода на двойно обращение на левове и евро (1–31 януари 2026 г.), паричните стойности в данъчната/осигурителната декларация или в документа се посочват в евро. 

В актовете и документите, издавани по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след 1 януари 2026 г. в Република България и отнасящи се до периоди преди тази дата, паричните стойности се посочват в левове. Сумите за внасяне и сумите за възстановяване се посочват в евро.

Паричните стойности в коригиращите декларации и другите документи се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на Република България в края на периода, за който се подава коригиращата декларация или документ.

Допълнителни пояснения могат да бъдат намерени в Насоките за счетоводно отчитане, разработени от работна група "Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната (КС) с водеща институция Министерството на икономиката и индустрията.


